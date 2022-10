Les Spurs de Tottenham sont venus à bout de Francfort 3-2 au Tottenham Hotspur Stadium dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions.

Les Spurs continuent leur marche en avant à la tête du groupe D. Aprés son match nul frustrant en Allemagne 0-0 la semaine dernière, les anglais ont pris le leadership de leur groupe en battant une rugueuse équipe de Francfort.

Pourtant rien ne fut facile pour les coéquipiers de Pape Matar Sarr qui est resté sur le banc durant toute la rencontre. Les Spurs se font surprendre dés la 14e minute par Kamada qui trompe la vigilance d’Hugo Lloris avant d’ouvrir le score. Les champions en titre de la Ligue Europa croient alors tenir le bon bout du match sauf que Heung Min Son a décidé de faire son show.

Le sud-coréen qui a marqué un double en quinze minute (21e et 36e ) et remet les deux équipe à égalité avant qu’Harry Kane ne donne l’avantage aux Spurs sur penalty. Le but en fin de match de F. Alidou n’entachera en rien la victoire déjà acquise des hommes d’Antonio Conte.

Avec sept points au compteurs, Tottenham caracole en tête de son groupe devançant Marseille (6 points) et le Sporting (6points). Francfort lui ferme la marche avec 4 points et reste tout de même en ballotage pour une qualification mathématiquement toujours possible. Le groupe D reste ouvert.

