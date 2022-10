Après deux défaites en autant de matchs, Leipzig a répondu en s’imposant contre le Celtic ce mercredi (3-1). Abdou Diallo est resté sur le banc.

Battu par le Shakhtar Donetsk puis le Real Madrid, le RB Leipzig s’est relancé, mercredi soir, en dominant le Celtic Glasgow dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Sans le défenseur international sénégalais Abdou Diallo, resté sur le banc des remplaçants, les Allemands ont maîtrisé leur sujet à la Red Bull Arena (3-1).

Après s’être d’abord bu refuser un but, l’attaquant français Christopher Nkunku a ouvert le score juste avant la demi-heure de jeu (27e). Mais dès la reprise de la seconde période, les Ecossais revenaient à la marque grâce à Jota, idéalement servi par Kyogo furuhashi (47e). Il fallait entendre l’heure de jeu pour voir Leipzig réagir et reprendre l’avantage.

Après un nouveau but refusé, cette fois-ci pour Dominik Szoboszlai, André Silva est bien en place à la 64e minute pour marquer son premier but en C1 cette saison. L’attaquant portugais y va même de son doublé à la 77e pour mettre fin au suspense et donc assurer la victoire des siens. Ainsi, avec ses trois points Leipzig prend la troisième place du Groupe F au Celtic.

