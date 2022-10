Dans un Vélodrome qui résonnait vide en raison d’un huis clos infligé comme sanction, l’OM s’est imposé devant le Sporting Portugal (4-1). Trop vite menés au score, les Olympiens ont eu de bons crocs pour venir à bout des Portugais afin de se relancer dans leur Groupe D de Ligue des Champions.

C’était sans doute la dernière chance pour espérer voir le second tour de Ligue des Champions. Et l’Olympique de Marseille l’a parfaitement saisie. Dans le cadre de la 3e journée de C1, les hommes d’Igor Tudor accueillaient le Sporting Portugal. Malgré un Vélodrome sans ses inconditionnels supporters, le Club Phocéen a réussi à battre son adversaire, pourtant vainqueur de ses deux premiers matchs.

Pourtant, les hostilités avaient commencé de la pire des manières possibles. En effet, alors qu’on jouait seulement les premières secondes, Francisco Trincão, prêté par le FC Barcelone, est venu doucher la défense olympienne en ouvrant le score d’une admirable action. Mais tout a basculé à l’entrée du premier quart d’heure. Grand bonhomme de cette rencontre, Alexis Sanchez a remis les pendules à l’heure (13e).

Puis, quelques instants plus tard, Amine Harit démontre qu’il ne fallait pas arriver en retard dans ce match, puisqu’à la 16e minute, l’attaquant marocain permettait aux siens de prendre l’avantage (2-1). Réduit à 10 après l’expulsion d’Antonio Andán (23e), le Sporting mange des carottes cuites après quelques minutes. Leo Balerdi surgit à la 28e et marque le 3-1. Et la victoire commençait à se dessiner.

Seule tâche noire dans cette première période pour l’Olympique de Marseille : la sortie sur blessure de son piston international français Jonathan Clauss (33e). Ce qui n’a cependant pas empêché à l’OM d’aller ajouter un quatrième but en fin de match grâce au Congolais et ancien joueur du FC Porto Chancel Mbemba qui, en plus de n’avoir jamais perdu contre le Sporting, peut se targuer d’avoir briller contre l’ennemi.

Un succès écrasant qui permet à l’OM de piuvoir continuer à rêver d’une place en huitièmes de finale.

⏱ 93’ | #OMSCP 4️⃣-1️⃣ 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗜𝗜𝗜𝗥𝗘 😍🔥 L’OM signe 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲̀𝘀 de la saison en Europe face au @Sporting_CP et se relance dans cette phase de poule de @ChampionsLeague 💥 pic.twitter.com/NaE4ztZXbL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 4, 2022

