Le seul boxeur sénégalais, présent aux Championnats d’Afrique de Maputo (Mozambique), affronte ce mercredi un Sud-Soudanais.

À cause d’un problème de trésorerie au ministère des Sports, le Sénégal n’a pas une délégation aux Championnats d’Afrique de boxe qui se tiennent au Mozam bique. Le Sénégal est néanmoins représenté à Maputo par un boxeur. Il s’agit de Diarga Baldé. Le sociétaire du club Keur of champions fera, cet après-midi, son entrée en lice chez les chez les 92 kg face à un Sud-Soudanais.

Diarga est accompagné par la présidente de la Commission communication et marketing de la fédération, Cecilia Cissé et du pré sident de la Zone 2 Amadou La mine Ndiaye en sa qualité de responsable technique fédérale. Ces deux dirigeants retrouvent sur place Anta Guèye, membre du Conseil d’administration de la Confédération africaine de Boxe amateur et Secrétaire Générale de la Fédération sénégalaise de Boxe.

«J’ai très mal au cœur. Diarga Baldé est parti sans son coach et il va manquer de consignes. Pour l’aider à gérer certains détails, il n’aura personne à ses côtés. J’ai néanmoins confiance en lui. Il doit pouvoir assurer lors de son com bat contre le Sud-Soudanais », confie le sélectionneur national de Bollé Guèye qui ne digère toujours pas l’absence de la sélection nationale à ces joutes.

Avec Stades