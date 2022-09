Pour la première d’Abdou Diallo, e RB Leipzig s’est incliné à domicile mardi soir face au Shakhtar Donetsk, à l’occasion de la 1re journée de Ligue des Champions (1-4).

Mal en Championnat, le RB Leipzig ne soigne pas son entrée en Coupe d’Europe. Alors qu’il accueillait le Shakhtar Donetsk ce mardi soir pour le compte de la 1re journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, le club allemand a lourdement chuté au Red Bull Arena face à une équipe bien plus que supérieure (1-4).

Le match a mal démarré pour Leipzig. Après 16 minutes de jeu seulement, les Ukrainiens ouvraient le score grâce à Maryan Shved. Et si le RB Leipzig a su revenir à la marque par l’intermédiaire de Mohamed Simakan (57e), le Shakhtar Donetsk a brillamment concrétisé sa domination en reprenant très vite l’avantage sur un doublé de Shved (58e).

Et la suite de la partie sera encore plus compliquée pour Abdou Diallo et ses partenaires. Le Shakhtar survole les débats grâce à Mykhailo Mudryk (76e) et Lassina Traoré (85e). Un mauvais départ donc pour Leipzig qui aura la lourde tâche de vouloir se racheter dans une semaine face au Real Madrid. Alors que ce week-end, il affrontera le Borussia Dortmund.

wiwsport.com