A 159 jours du début de la Coupe du Monde 2022, les adversaires du Sénégal étaient sur le pont durant cette dernière trêve internationale de la saison 2021-2022. Retour sur le bilan des Pays-Bas et de l’Equateur.

Alors que l’Equipe Nationale du Sénégal a terminé sa superbe saison en signant deux victoires lors des deux premières journées des qualifications à la CAN 2023, ses adversaires ont également joué durant ce mois de juin. Si le Qatar n’était pas au rendez-vous, à l’exception de ses U23 éliminés en phase de groupes de la Coupe d’Asie U23, les Pays-Bas et l’Equateur ont bien foulé les pelouses.

Les Néerlandais flambent

Engagé en Ligue des Nations, le premier adversaire du Sénégal a signé un bilan remarquable de trois victoires, un match nul, 11 buts marqués pour six encaissés en quatre rencontres. Leaders de leur groupe, les Oranje, dont leur dernière défaite remonte au 27 juin 2021 et un revers en huitièmes de finale de l’Euro 2020 face à la République Tchèque (0-2), sont en bonne posture pour une qualification au Final Four.

Après quatre journées, les hommes de Louis van Gaal ont trois points d’avance sur la Belgique. Tout d’abord, ils ont infligé une correction aux Diables Rouges (4-1), au Stade Roi Baudouin. Ensuite Memphis Depay et ses coéquipiers sont allés enchaîner par un succès à l’arrachée contre le Pays de Galles (2-1). Tenus en échec chez-elle par la Pologne (2-2), la Hollande s’est reprise, mardi, contre le Pays de Galles (3-2).

L’Equateur efficace derrière

Troisième meilleure défense à l’issue des qualifications pour la Coupe du Monde dans sa zone, La Tri n’a pas perdu sa réputation. Bien au contraire. En trois matchs amicaux dans cette trêve internationale, le troisième adversaire du Sénégal à la Coupe du Monde n’a pris aucun but. Bien que malmené dans le jeu par le Nigeria, l’Equateur avait réussi à s’en sortir grâce à un but en but de Pervis Estupiñán en début de match (1-0).

Puis contre le Mexique, les hommes de Gustavo Alfaro n’étaient pas parvenus à l’emporter mais sont restés sur leurs bases en terminant la rencontre sans encaisser (0-0). Et pour finir ses trois matchs amicaux, l’Equateur s’était défait du Cap-Vert (1-0). Dominante dans le jeu et jamais inquiétée en défense, La Tri s’en était remise à un penalty transformé par Jordy Caicedo, après une faute de main cap-verdienne (38e).

wiwsport.com