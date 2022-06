Au Stade Roi Baudouin ce vendredi soir, les Pays Bas se sont baladés contre la Belgique en s’imposant sur la marque de 4 à 1.

Une véritable démonstration de force pour une équipe qui n’a plus perdu depuis bientôt un an, soit le 27 juin 2021 et une défaite en huitième de finale à l’Euro face à la République Tchèque. Adversaire du Sénégal pour le match d’ouverture à la prochaine Coupe du Monde, les Pays Bas ont réussi avec brio leur entrée en lice en Ligue des Nations.

Opposés à la Belgique, pourtant évoluant à domicile, les Oranje n’ont vraiment donné aucune chance aux Diables Rouges et l’ont emporté (4-1). Une réalisation de Steven Bergwijn (40e), une autre de Denzel Dumfries (61e) et doublé de Memphis Depay (51e, 65e) ont permis aux hommes de Louis van Gaal de s’imposer au Stade Roi Baudouin.

Une superbe performance pour Frenkie de Jong et ses coéquipiers, qui enchaîneront ensuite par un déplacement au Pays de Galles avant de recevoir la Pologne et encore le Pays de Galles dans ces quatre premières journées de Ligue des Nations. Le Sénégal peut déjà commencer à comprendre à quoi se faire lors de son premier match au Mondial de Qatar.

