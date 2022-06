L’Equateur, troisième adversaire du Sénégal à la Coupe du Monde, à remporté son premier match amical dans cette date FIFA, en s’imposant contre le Nigeria (1-0).

La Tri démarre tant bien que mal sa préparation à la prochaine Coupe du Monde. Sans victoire sur ses cinq derniers matchs, dont quatre nuls, l’Equateur s’est reprise en match amical au cours de la nuit du jeudi à vendredi. Les hommes de Gustavo Alfaro ont fait tomber le Nigeria, aux États-Unis.

Les Super Eagles se sont pris un but d’entrée de jeu. L’Équateur a donné le ton de la rencontre dès le début du match en ouvrant le score par Pervis Estupiñan à la 3e minute. Malgré une rencontre plutôt équilibrée et les présences de ses nombreuses vedettes, le Nigeria n’a pas su recoller au score faute d’efficacité devant le but.

Après cette victoire, l’Equateur enchaînera un nouveau match amical contre le Mexique, le 5 juin. La Tri terminera cette trêve par une confrontation face aux Requins Bleus du Cap-Vert.

