Entre Philadelphie et Miami, les deux équipes comptent désormais chacune deux victoires. Les Sixers ont remonté la pente.

Miami dominait le débat jusqu’ici avec deux victoires d’affilée. Les Sixers qui boitaient avec la blessure de Joel Embid ont retrouvé leur vedette pour remonter le score. Victorieux vendredi passé lors d’un match serre (99-79), ils ont enchaîné hier lors de la 4e rencontre.

Joel Embid et James Harden ont sorti le grand jeu, inscrivant respectivement 24 et 31 points. Philadelphie a réussi une première période énorme (30-28; 34-28). L’écart était déjà scellé à la pause. Au retour des vestiaires, la menace Jimmy Butler, énorme quand même avec 40 points ne fera pas sa loi cette fois-ci (29-25; 23-27). Quant à l’ailier Georges Niang, il est crédité d’un bon match avec un apport de 10 points, 3 passes décisives et 2 rebonds en 21 minutes disputées.

Les deux équipes se retrouvent ce mardi à 23h30 à Miami. Il reste encore 3 matchs à disputer.

