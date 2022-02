L’inter de Milan reçoit ce soir Liverpool au Giuseppe-Meazza en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Après PSG vs Real Madrid, un nouveau choc nous est offert ce soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Le champion en titre et actuel 2ème de la Série A, l’Inter de Milan, accueille au Giuseppe-Meazza les Reds de Liverpool.

Une rencontre particulière pour le club italien qui va vouloir marquer ce soir son retour en phase d’élimination directe de la Ligue des Champions par une victoire, après une longue absence de 10 ans. Cependant, le match n’est pas du tout gagné d’avance puisqu’ils auront en face la formation de Klopp qui a remporté tous ces matchs lors de la phase de groupe. D’autant plus que les finalistes de la récente CAN Cameroun 2021 sont titularisés. Il s’agit bien de l’égyptien Salah et Lion champion d’Afrique avec le Sénégal, Sadio Mané.

⭐ #INTLIV 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 ⭐ The Reds to face @Inter tonight at the San Siro 👇 #UCL — Liverpool FC (@LFC) February 16, 2022

wiwsport.com