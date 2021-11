Les Sixers ont perdu pour la 10eme fois cette saison sur 20 matchs disputés. Ils se sont inclinés sur le fil face aux Wolves avec un point d’écart.

Il a fallu une deuxième prolongation pour séparer les deux équipes. A la fin du temps réglementaire, elles comptaient chacune 100 points inscrits. Elles étaient aussi à égalité à la fin du premier round additionnel (113-113). Les Sixers ont perdu à la fin avec 7 points incrits contre 8 encaissés.

Joel Embid était de retour après une absence de 3 semaines en raison du Covid19. Il a mené ses coéquipiers en terminant meilleur marqueur de la partie avec 42 points et 14 rebonds. Quatre autre joueurs ont aussi marqué à deux chiffres. En face, les Wolves sont guidés par le trio D’Angelo Russel (35 pts), Karl-Anthony Towns (28 pts) et Anthony Edward (19pts). Georges Niang est le 7e joueur le plus utilisé de cette partie avec 22 minutes jouées. Il compte 6 points, 2 rebonds et 2 passes décisives.

C’est une deuxième défaite consécutive pour les Sixers qui occupent la 11e place du classement de la conférence ouest. Ils joueront mardi face au Magic d’Orlando.

wiwsport.com