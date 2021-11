L’AS Monaco a dû déplorer la sortie sur blessure de Krépin Diatta lors de son dernier match. En conférence de presse mercredi, Niko Kovač, l’entraîneur monégasque, n’a pas masqué sa tristesse et une grosse inquiétude.

L’inquiétude est de mise à l’AS Monaco, mais surtout dans l’Equipe Nationale du Sénégal. Homme providentiel d’Aliou Cissé et élément plutôt important pour Niko Kovač, Krépin Diatta a été remplacé sur blessure lors de la 14e journée de Ligue 1 contre Lille (2-2). Juste après avoir marqué son premier but de la saison en Championnat, le Sénégalais de 22 ans s’est plaint de son genou et n’a pu disputer la deuxième période de cette rencontre.

Ce mercredi, l’AS Monaco a confirmé que Krépin Diatta souffrait d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche et devrait être prochainement opéré à Barcelone. Présent en conférence de presse cet après-midi, à la veille de la réception de la Real Sociedad, dans le cadre de la 5e journée de Ligue Europa, Niko Kovač a affiché une certaine inquiétude en attendant de connaître un verdict définitif pour son joueur.

« Nous sommes tous déçus et tristes de constater le diagnostique que l’on craignait. Ça ne sent pas du tout bon. Il va falloir attendre une deuxième opinion de données, mais ça pourrait être de longue durée. J’espère qu’il reviendra plus fort et le plus rapidement possible. Il a eu de très bons moments ici, mais il a été mal chanceux quelques fois notamment lors du dernier match. Il va beaucoup nous manquer pendant des mois », a indiqué le technicien allemand.

L’opération que va passer l’ancien pensionnaire d’Oslo Football Academy Dakar, elle tomberait mal pour le Club de La Principauté mais plus particulièrement pour l’Equipe Nationale du Sénégal. Krépin Diatta (22 ans, 24 sélections, 2 buts) est devenu depuis sa première cap l’une des pièces maîtresses d’Aliou Cissé, dont son équipe aborde prochainement des échéances capitales notamment la CAN 2021 et les barrages de qualifications à la Coupe du Monde 2022.

