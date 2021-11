Titulaire ce vendredi face à Lille, Krépin Diatta a ouvert son compteur but de la saison en Ligue 1 avec l’AS Monaco.

Buteur lors de la première journée de Ligue Europa face au Sturm Graz, Krépin Diatta n’avait pas encore marquer en Championnat cette saison. Mais ce vendredi soir, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, le milieu de terrain sénégalais a ouvert son compteur.

Alors que son équipe était mené par 2 à 0 après 40 minutes, l’ancien joueur du Club Brugge, titulaire pour la troisième fois face en Championnat cette saison, a permis à l’AS Monaco de réduire la marque avant la pause sur une passe décisive de Youssouf Fofana.

Krepin Diatta a inscrit son premier but de la saison en Ligue 1 et son 2e but de la saison toutes compétitions confondues.

Il n'avait plus marqué en Ligue 1 dépuis le 19 Mars 2021 face à Saint-Etienne.

