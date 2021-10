Pas de round d’observation sur la première action, suite à un coup franc, Awa Diakhaté est servi par Sagna à l’entrée de la surface et conclut d’une frappe croisée du plat du pied (3’).

Les Lionnes continuent de dicter leur loi sur la pelouse du stade Lat de Thiès . A la 30e minute Nguenar Ndiaye double la mise sur une récupération de Sagna, qui projette pour Nguenar, la sociétaire de Bourges Foot 18 en une deux avec Awa Diakhaté vise le cadre et trompe la gardienne du Liberia. Ndiaye continue son show. Avec quatre buts d’avance à la pause, le sénégal déjà assuré sa qualification pour le second et dernier tour.

wiwsport.com