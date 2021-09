Alors que Pathé Ismaël Ciss a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs face à Getafe, son entraineur est revenu sur la performance du Sénégalais.

Buteur et passeur décisif lors de l’écrasante victoire du Rayo Vallecano face à Getafe ce samedi (3-0) au Nuevo Estadio de Vallecas, à l’occasion de la 5e journée de LaLiga, Pathé Ismaël Ciss réussit des débuts remarquables et remarqués sous ses nouvelles couleurs. Aligné d’entrée dans l’entrejeu d’un dispositif en 4-2-3-1, la performance du Sénégalais a été décryptée par son coach, qui n’a pas oublié de notifier des corrections à son joueur.

« Il (Pathé Ciss) nous donne beaucoup avec le ballon, remarque Andoni Iraola. Il retrouve de la tranquillité avec la balle parce qu’il l’a comme standard. Il est vrai que je l’ai remplacé lors de derniers matchs parce qu’il reçoit souvent des avertissements. Il doit gérer ces situations pour qu’à la fin on puisse terminer les matchs à onze. Mais il a vraiment effectué un grand match, puis il a marqué et ça a l’air bien, au final il a plus de notoriété. »

⚡️Rueda de prensa de Andoni Iraola tras el #RayoGetafe (3-0) https://t.co/ojFYomf1kV — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 18, 2021

