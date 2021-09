Le Rayo Vallecano s’est imposé facilement, 3-0, face à Getafe pour le compte de la 5e journée de LaLiga. Arrivé cet été, Pathé Ismaël Ciss a ouvert son compteur but avec son nouveau club.

Brillant et ayant gagné une place de titulaire lors des dernières rencontres, le milieu de terrain sénégalais, Pathé Ismaël Ciss, commence à s’imposer dans le Championnat de Première Division d’Espagne en ce début de saison. Titularisé par Andoni Iraola, ce samedi, le joueur de 27 ans a marqué son premier but et délivré sa première passe décisive en LaLiga lors de la victoire (3-0) du Rayo Vallecano face à Getafe.

Arrivé de Fuenlabrada en Deuxième Division, Pathé Ciss, formé à l’Académie Diambars, avait démarré les deux premières journées de LaLiga sur le banc. C’est à la suite de deux entrées en jeu qu’il parviendra à convaincre son entraineur. Il a marqué le deuxième but du Rayo Vallecano à la 78e minute avant de délivrer une merveille de passe décisive à Radamel Falcao, qui ouvre son compteur dès son premier match (81e).

Au classement, le Rayo Vallecano occupe provisoirement la septième place avec sept points au compteur. De son côté, Getafe n’y arrive toujours pas et subit sa cinquième défaite en cinq journées.

wiwsport.com