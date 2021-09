Ce mercato estival a été très palpitant cette année. Entre les gros transferts tel que Pape Matar Sarr et Boulaye Dia et les folles rumeurs cette fenêtre a rééquilibré les effectifs des clubs européens et relancé quelques joueurs pour qui ce marché de transfert a été une opportunité pour ouvrir un nouveau chapitre. C’est le cas de Diao Baldé Keïta, Youssouf Sabaly…