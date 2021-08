Les champions de France annoncent le recrutement du jeune sénégalo-belge, Amadou Onana, en provenance d’Hambourg.

Comme annoncé depuis par wiwsport, le capitaine des espoirs Diablotins belges, vient de s’engager avec les récents vainqueurs du Trophée des Champions. Amadou Onana à signer un contrat le liant aux Dogues jusqu’en 2026. L’ex joueur d’Hambourg de 19 ans va aider le LOSC à se consolider dans l’entrejeu, avec le transfert de Boubakary Soumaré à Leicester.

» J’ai reçu un accueil super chaleureux de la part de tout le monde au club. Je suis vraiment content d’être enfin ici, dans un club avec de belles infrastructures. Que demander de mieux ? C’est le rêve de tout jeune joueur d’évoluer en Ligue 1, dans un club historique comme le LOSC, champion de France en titre, qui va participer à la Champions League. Ce sont des moments magiques. Rien que d’imaginer entendre l’hymne, ça me donne des frissons.« , tel est la première réaction du jeune lillois qui va continuer de grandir et mettre à la disposition de Jocelyn Gouvernec ses qualités techniques et athlétiques

👀 𝙉𝙚𝙬 𝘿𝙤𝙜𝙪𝙚 𝙞𝙣 𝙏𝙤𝙬𝙣 Un nouveau Lillois arrive en ville… Nous souhaitons la bienvenue à 𝐀𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐎𝐧𝐚𝐧𝐚 ! 🙌#MercatoLOSC w/ @NBFootball #WelcomeOnana pic.twitter.com/fMmMmo0PsM — LOSC (@losclive) August 5, 2021

