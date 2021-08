Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le transfert du joyau, grand espoir sénégalais, Pape Matar Sarr, a été officialisé vendredi par Tottenham. Egalement courtisé par Manchester United et Manchester City, l’ancien joueur de Génération Foot a finalement atterri chez les Spurs où il a signé un contrat de six ans soit jusqu’en juin 2026.

Révélé en Ligue 1 et dans les rangs du FC Metz la saison dernière (22 matchs , 3 buts), Pape Matar Sarr va rester au Stade Saint-Symphorien cette saison avant d’arriver en Premier League et au Tottenham Hotspur Stadium l’été prochain.

🙌 We are delighted to announce the signing of Pape Matar Sarr from Metz.

The Senegalese international will remain on loan at Metz in Ligue 1 for the rest of the 2021/22 season.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 27, 2021