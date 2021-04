Un combat de relance entre Alioune Sèye et Issa Pouye vient d’être ficelé par le grand promoteur Gaston Mbengue.

Après le duel alléchant décroché entre Eumeu Sène et Lac de Guiers 2, qui s’est terminé par une victoire sur avertissements pour le leader de l’écurie Walo et quelques semaines après avoir ficelé le très promettant duel entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2, Gaston Mbengue vient d’officialiser une nouvelle confrontation.

Selon les informations de Lutte TV, celle-ci opposera Alioune Sèye à Issa Pouye, deux lutteurs restés au placard depuis longtemps.

wiwsport.com