Pour sa première année en Angleterre , Ismaila Sarr est entrain de réussir chez les hotnets.

Comme son compatriote sénégalais, Ismaila Sarr est cité dans le top 5 des meilleurs ailier droit de la Premier League, décerné, hier, par le journal Britannique The Sun.

Le joueur formé à Génération Foot de Dakar est cinquième de ce classement dernière Bernado Silva, Adama Traoré, Riyad Mahrez et l’inévitable attaquant de Liverpool, Mouhamed Salah.

L’égyptien, auteur de 16 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison se classe à la première place et devance le champion d’Afrique Riyad Mahrez (Manchester City), l’hispano – Malien Adama Traoré de Wolverhampton et Bernardo Silva. Le top 5 est complété par Ismaila Sarr de Watford. L’ancien joueur de Metz qui s’est révélé lors de la victoire lors de la victoire des siens contre Liverpool (3-0) va sûrement faire parler de lui en Premier League dans les années à venir.

wiwsport.com