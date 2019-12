C’était Tacko Time la nuit dernière au Garden : le géant a foulé les parquets de l’enceinte pour la première fois de la saison. Une entrée en jeu demandée par tous les fans mais aussi une surprenante personne : la jeune fille de Brad Stevens.

La nuit dernière, les Celtics recevaient Detroit avant de s’imposer au terme d’un match rapidement maîtrisé (114-93). Jaylen Brown et Jayson Tatum avec 26 points chacun (9/13, 10/17) ont porté Boston vers une 19ème victoire face à des Pistons toujours aussi handicapés par les blessures.Ce match a aussi été l’occasion de voir le grand Tacko Fall sur le parquet du TD Garden, une grande première cette saison. Son entrée en jeu, après de nombreuses demandes du public, a provoqué l’explosion de l’antre des supporters celtes, toujours aussi fous de leur chouchou.

Mais ce que la salle ne savait pas à ce moment-là, c’est que le dossier Tacko Fall avait déjà été appuyé en amont par une surprenante personne : Kinsley, la jeune fille de Brad Stevens :

Sa fille Kinsley, âgée de 10 ans seulement, avait donc pris les choses en main avant le match en rejoignant le mouvement du « Tacko Time ». Avec succès, puisque le géant a proposé des bonnes choses avec 5 points, 2 rebonds et 1 contre en un peu plus de 4 minutes sur le parquet de la mythique enceinte.

Avec une raquette décimée chez les Celtics, il va sans doute être testé sur certains blowouts à l’image de la nuit dernière, avant de pourquoi pas avoir des minutes sur des matchs plus serrés. Après un bon passage en G-League, Tacko semble déjà un peu plus « NBA ready » qu’au moment de sa Draft, en montrant qu’il avait développé ses mouvements au poste, tout comme son touché.

La Tacko Mania ne devrait donc pas s’affaiblir, et le géant pourrait enfin jouer un rôle avec sa franchise dans les prochaines semaines s’il parvient à collecter des minutes. A lui maintenant d’utiliser cette avalanche de blessures pour montrer qu’il peut avoir sa place chez les Celtics, et par extension, dans la ligue.

Avec cette nouvelle victoire, Boston continue son joli bonhomme de chemin et conserve une deuxième place à l’Est derrière les intouchables Bucks. Portée par un collectif fort et un trident offensif composé de Kemba Walker, Jayson Tatum et Jaylen Brown, la franchise se positionne comme une des grosses cylindrées de sa conférence, quasiment imprenable à domicile.

Le peuple réclamait Tacko Fall. Brad Stevens, sous la pression de sa fille, a donc enclenché le Tacko Time. Pour le plus grand bonheur des fans. Merci, Kinsley.