Les loups ont concédé hier nuit à leur 10e défaite de la saison. Timberwolves a perdu devant les Pelicans su New Orleans au Target center (99-107). Pour la 3e fois dans cette saison, Gorgui Sy Dieng était dans le 5 majeur.

Gorgui Sy Dieng a eu un temps de jeu conséquent lors de cette partie. Le pivot des lions a été présent pendant 24 minutes.

Il enregistre 13 points 8 rebonds et 2 passes decisives. Il est le 5e loup le plus utilisé lors de cette partie et termine meilleur rebondeur de Minnesota, deuxième de la partie.

Lors de ses deux précédents départs, Gorgui Sy Dieng a affiché des moyennes de 14,0 points, 7,0 rebonds, 2,5 passes décisives et 3,0 blocs et interceptions en 20,5 minutes.

La prochaine sortie des loups est prévue ce samedi. Ils défieront les Nuggets Pour le moment les wolves sont à la 11e place avec cette 8e défaite d’affilée concédée hier.

