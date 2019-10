La recrue des Celtics , Tacko Fall a assisté aux trois premiers trimestres de l’ouverture de la pré-saison de dimanche à TD Garden contre les Charlotte Hornets, entendant les fans répéter à plusieurs reprises son nom.

Mais lorsque le centre de 7 pieds 7 pouces a finalement eu la chance de participer à un match de la NBA pour la première fois au début du quatrième quart, il a déclaré que ressentir une quelconque pression pour tenir ses engagements était sa dernière préoccupation.

« Pression? » Fall a demandé après. « Je me sens comme dans un rêve. Je joue dans le jardin avec les Celtics et avec tous ces joueurs. Il n’y a pas de pression. C’est juste une question de sortir et de s’amuser. »

Le produit UCF a fini avec cinq points, trois rebonds et deux tirs bloqués en huit minutes d’action alors que Boston émergeait avec une victoire de 107-106 sur Charlotte. « J’ai l’impression d’avoir fait mon travail », a déclaré Fall. « J’y suis allé, j’ai fait ce que je devais faire de façon défensive et chaque fois que l’entraîneur des Celtics, Brad Stevens, appelait mon nom offensivement. Restez patient, faites un peu ce que je devais faire. J’essayais juste de sortir et de ne pas essayer de faire trop. Je sais avec l’adrénaline, parfois tu as tendance à essayer, mais j’essayais juste de rester enfermé tout le temps. »

Dès le premier quart, les supporters appelaient sans cesse le nom de Fall, implorant Stevens de le faire entrer dans le match. À un moment donné au deuxième quart, au milieu d’une série de chants, Stevens est allé à Fall et a eu une conversation à ce sujet, après quoi les deux souriaient. « Je viens de parler à Tacko à ce sujet », a déclaré Stevens. « Tacko est un type si gracieux, et ça le met dans une situation difficile, non? Il sait qu’il ne veut pas me chauffer plus fort. Tout le monde veut Tacko. Mes enfants sont pareils et les autres. Je pense que c’est cool, et c’est génial. Mais j’espère que les gens l’apprécieront pour sa personnalité et pour les efforts acharnés qu’il déploie pour tenter de gagner la NBA, parce qu’il est vraiment bon et qu’il travaille vraiment. difficile, et je pense qu’il va être dans la NBA pour un long moment « .

« J’ai dit à l’entraîneur, je me suis dit: ‘Je l’ai vu venir », a déclaré Fall. « Mais j’essayais de rester bloqué dans le jeu. C’était mon premier match de la NBA; je ne savais pas vraiment quand j’allais entrer. Sinon, j’essayais simplement de rester prêt et de me préparer à faire mon travail chaque fois que l’entraîneur m’a appelé. «

Cela s’est finalement produit au quatrième quart, cependant, et Fall a presque instantanément récompensé les supporters en reprenant le ballon après une passe manquante de Tremont Waters et en le frappant à la maison avec une énorme ovation. Il en a reçu un autre peu de temps après pour avoir tenté de le déposer dans les gradins.

Pendant ce temps, les vétérans des Celtics sur le banc profitaient clairement du moment. « C’est amusant », a déclaré Kemba Walker , qui a également disputé son premier match dans l’uniforme des Celtics, contre la seule équipe pour laquelle il avait joué auparavant dans la NBA. « Dès que l’entraîneur Stevens l’a appelé, l’ovation qu’il a reçue était irréelle. Nous l’avons tous suivie également sur le banc. Nous étions si heureux pour lui. Ce qu’il y a de plus merveilleux, c’est qu’il est si bon. Il est tellement C’est un bon garçon, très amusant, il travaille extrêmement dur. Il mérite donc cette ovation. Je suis super heureux pour lui. »

Alors que Fall attirait toute l’attention, le joueur qui semble susceptible de le battre pour la dernière place de l’équipe de Boston, le garde recrue Javonte Green , a eu une performance sensationnelle en 10:54, tout cela a également été classé quatrième. trimestre. Green a marqué 7 points sur 7 sur le terrain et a terminé avec 15 points, quatre rebonds et une aide, en plus de claquer à la maison plusieurs dunks éblouissants.

Green a déclaré par la suite que c’était le premier match de la NBA auquel il avait assisté personnellement. « C’était incroyable », a déclaré Green. « C’est mon premier match de la NBA auquel je sois jamais allé, même à regarder ou à regarder. Jouer devant des gens au TD Garden était un sentiment incroyable. Vous voulez juste sortir et jouer le plus dur possible pour les fans. «

Source: basketusa