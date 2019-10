Gorgui Sy ne se plaint pas pour autant chez les Timberwolves de Minnesota. Si le pivot des Lions n’a pas réussi à obtenir sa place dans le 5 majeur des Loups, il est bien payé dans sa franchise et est le quatrième plus gros salaire du club avec 17 millions de dollars.

