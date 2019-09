Titulaire pour la première fois depuis son arrivé en Belgique au Fc Bruges, l’attaquant sénégalais Mbaye Diagne n’a pas donné bonne impression. Remplacé à la mi-temps, Diagne a manqué du rythme et d’entrain pour percer les filets de la modeste formation de Francs Borrains.

Une prestation critiquée par la presse belge : « Un joueur qui n’a pas saisi sa chance est Mbaye Diagne, sorti à la mi-temps après 45 minutes poussives. Peu de mouvement, des occasions manquées et l’impression nette qu’il n’est pas au top physiquement, ce que le coach brugeois confirme : « Mbaye a un important retard physique dû à son arrivée très tardive dans le groupe. On y travaille et c’est aussi pour ça que c’était important qu’il joue ces minutes en Coupe », a remarqué Philippe Clément, entraîneurs du Fc Bruges sur Wallfoot.be.

