Tacko Fall est entrain de rassurer le monde de la NBA. Intégré dans l’effectif des Celtics pour la Summer League, il séduit avec de bonnes performances.

Non drafté, Tacko Fall fait partie de ces joueurs qui profitent de la Summer League pour se montrer et tenter de décrocher un contrat pour la saison prochaine. Le géant sénégalais a pris place dans la raquette des Celtics, et comme on a pu le voir cette nuit face aux Cavaliers, il se débrouille plutôt bien. 12 points à 100% aux tirs, 2 rebonds et 1 contres en 11 minutes. Difficile d’être plus rentable !

Dans les gradins, on entend même des « We Want Tacko » et l’ancien pivot de UCF a tout pour devenir une mascotte. « Je vois tout le soutien. J’ai le sentiment d’avoir de la chance» a t-il répondu sur NBA TV. « J’entends le bruit, j’entends les gens qui m’encouragent. Ça compte beaucoup pour moi ».

Très impressionnant par son envergure, Tacko Fall est comme Yao Ming ou Gheorghe Muresan : il peut dunker sur la pointe des pieds. Plusieurs fois, on a vu les Cavaliers impuissants alors qu’il avait la balle bien au-dessus de la tête. Mais rien n’est acquis, et il doit avant tout prouver qu’il est un joueur NBA.

« Je veux montrer que je suis mobile » poursuit-il. « C’est la plus grande interrogation pour les gens de ma taille. Peut-il bouger ? Peut remonter le terrain et revenir ? Je pense que je peux le faire, et c’est juste une question de pouvoir le montrer ».

Source: Basket USA