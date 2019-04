La deuxième édition de la course moto Sanduro Yamaha 2019 est prévue ce dimanche 28 avril au Lac Rose.

Une course d’endurance qui regroupe une soixantaine de pilotes notamment Adrien Van Bereven, triple champion de l’Enduropale du Touquet et pilote officiel YAMAHA Rallye raid, annonce Christian Razafinjato, le directeur département de YAMAHA CFAO Motors.

« Pour cette édition, la compétition va durer 2h30 sur un circuit de 6 km sur les routes sablonneuses du Lac Rose. On attend une cinquantaine de pilotes notamment le français Adrien Van Bereven qui est un grand pilote. On a tracé un circuit de 7km vers le Nord (Kayar). Tout est bien fait pour faire plaisir à tous les participants, pilotes amateurs et professionnels.

La CFAO s’engage dans ce type de compétition et compte se lancer dans d’autres courses, comme celle de Jakarta et cela partout au Sénégal afin de developper la course moto. Le budget est compris entre 3 et 6 millions pour organiser tout cela. »

Des pilotes locaux, de la sous région, de l’étranger sont attendus dans ce grand événement. Un stage aura lieu à partir du 30 avril pour former et promouvoir la petite catégorie.

« Une quinzaine de pilotes sénégalais sont attendus. On attend la Mauritanie qui a confirmé avec 2 pilotes, il y’aura un pilote ivoirien aussi. Nous avons une colonies d’espagnole ici, les anglais, les français et les malgaches. La tête du championnat qui sera en jeu. Le plateau local sera bien représenté lors de cette course » rassure Mr Razafinjato.

wiwsport.com