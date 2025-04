D’après le quotidien Record, la deuxième journée du Championnat national de karting, tenue ce dimanche sur le kartodrome Jérémy Sassine de Diamniadio, a consacré deux nouveaux champions : Hadi Kassir en Rotax-Masters et Yoann Skairik en Rotax-Juniors. Tous deux ont signé leur premier succès officiel dans leurs catégories respectives, au terme d’une journée aussi palpitante qu’émouvante.

Hadi Kassir, la fougue maîtrisée des Rotax-Masters

À 23 ans, Hadi Kassir a fait forte impression pour sa première participation officielle au Championnat du Sénégal. Engagé dans la catégorie Rotax-Masters, il a su dominer ses adversaires plus expérimentés grâce à une meilleure condition physique et une gestion de course irréprochable.

« Je ne pèse que 60 kg, alors que la règlementation exigeait un poids total de 190 kg, j’ai donc dû rajouter 30 kg sur mon kart. Malgré cela, j’ai tenu le rythme », confiait-il fièrement à l’issue de sa victoire.

Passionné de karting depuis l’enfance, Hadi, natif du Sénégal, n’avait encore jamais disputé une manche officielle. Ce premier succès est un tournant pour lui, d’autant plus qu’il a fait le choix stratégique de rejoindre les Masters en raison du calendrier du Ramadan qui l’avait empêché de concourir avec les Juniors.

« Mon objectif est clair : devenir champion du Sénégal. »

Yoann Skairik, la victoire au goût doux-amer

Du côté des Rotax-Juniors, Yoann Skairik, 14 ans, a décroché une victoire émouvante. Solide et stratégique tout au long des manches, il a profité d’un coup du sort : la casse mécanique de son grand frère Allan, leader jusqu’à la dernière manche.

« J’ai géré mes pneus, mon départ… Mais c’est surtout grâce à la malchance de mon frère que j’ai gagné. J’étais triste pour lui, car il méritait aussi. J’ai pleuré de joie et de peine. »

Yoann dédie sa victoire à ses parents, aux mécanos, et à Jérémy Sassine, figure emblématique du karting au Sénégal, décédé tragiquement et en hommage à qui le circuit porte désormais le nom.

Un plateau en croissance et un suspense relancé

Cette deuxième journée du championnat s’est distinguée par une montée en puissance : deux catégories distinctes contre une seule lors de l’ouverture de saison, avec 5 pilotes chacune. Une dynamique encourageante pour un championnat encore jeune mais passionné.

Gilbert Dacruz, directeur de course, salue cette évolution : « Hadi Kassir est plus souple et plus endurant. Il a su gérer ses 10 tours avec intelligence. Quant à la catégorie Junior, la bataille fut intense, notamment entre Fallou Zara et Julian Azar. »

Alors que la troisième journée est fixée au 11 mai prochain, les enjeux montent d’un cran. Tous les pilotes chercheront à briller pour se hisser au sommet du classement national.

