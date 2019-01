Défenseur de l’équipe nationale des U 23 et capitaine de Niarry Tally, Alioune Badara Gueye est pensionnaire de l’équipe de NGB depuis 4 ans. Le jeune international sénégalais veut remporter la CAN U23 qui aura lieu en Egypte. Dans cet un entretien avec wiwsport.com, Alioune Badara Gueye est revenu sur ses débuts avec l’équipe des Koto Boys et ses objectifs personnels.

Pouvez-vous revenir en détail sur votre parcours en tant que jeune joueur?

J’ai fait mes débuts en tant que cadet à Racing club de Dakar (RCD), ensuite les juniors en 2013 puis, les seniors. Avant de rejoindre Niarry Tally en 2015. L’année où on a gagné la coupe du Sénégal contre le Casa Sport.

En 2017 vous avez été appelé pour la première fois en équipe nationale U20, qu’est ce que tu as ressenti ?

C’était à Lomé, en Togo, lors du tournoi de l’UEMOA (L’Union Economique et Monétaire ouest-africaine est une organisation Ouest-Africaine), Avec Koseph Koto. Mon premier match avec l’équipe nationale c’était contre Burkina Faso, j’étais vraiment fier de moi. J’ai aussi participé à la coupe d’Afrique en Zambie la même année et la coupe du monde en Corée du Sud.

Vous-avez joué avec les U20 et actuellement avec les U23, qu’est ce qui explique cette constance ?

C’est le choix des coachs, je pense qu’ils se basent sur les performances en club et Alhamdoulilah depuis je travaille beaucoup pour ça.

Quel est votre l’objectif dans cette Can U 23 ?

C’est claire, on veut figurer parmi les meilleurs équipes du tournoi et remporter enfin la coupe d’Afrique des nations.

Quel est le secret de ta progression ?

Rien que du travail, discipline et du respect.

Comment as-tu passé votre première année en NGB ?

C’était trop difficile, J’avais du mal à m’adopter sur mes cinq premiers matches en ligue 1 ( l’élite sénégalaise). Mais avec le respect des consignes du coach, j’ai commencé à m’intégrer. J’ai même joué la finale de la coupe du Sénégal. C’est ma quatrième année alhamdoulilah.

Depuis quand tu as reçu le brassard de capitaine ?

On me l’a donné cette année, très fier de porter le brassard.

Etre un capitaine d’une équipe n’est pas donné à tout le monde, selon toi pourquoi le choix sur ta personne ?

Je pense que c’est le fruit de mon travail, j’ai travaillé dure. Un capitaine doit être discipliner et avoir du respect à tout un chacun.

Entre temps Niarry Tally a changé de coach, est ce qu’une bonne chose pour l’équipe ?

Lol ! Pour ça je ne peux pas en parler franchement.

Un nouveau coach, Pensez vous que vous brassard de capitaine pourrait être en jeu ?

Bien sûr que oui, je le pense tout les jours. Mais je pense que le coach a confiance à moi. De toute façon, je ne souhaite pas durer ici. J’espère trouver un club très bientôt. C’est mon rêve est de jouer dans les plus grands championnats d’Europe.

Après 10 journées en ligue NGB se colle à la 12e place sur 14. Es-tu satisfait de ce résultat ?

Evidemment que non ! Je ne pourrais pas être satisfait de ce résultat. Trop de choses nous manquent mais je pense qu’on va s’en sortir avec un nouveau coach (Pape Thiaw) inchallah, l’ambition est là.

Quel est l’objectif cette saison ?

Pour l’instant, on va se concentrer sur chaque compétition championnat et les deux coupes.

Quel est votre objectif personnel ?

De jouer dans les plus grands championnats du monde, Aller en Espagne au Réal de Madrid là où évolue mon joueur Sergio Ramos. Mais Kalidou Koulibaly reste mon Joueur préféré.

wiwsport.com (propos recueillis par Anta Ndiaye)