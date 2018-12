La Confédération Africaine de Football procédera aujourd’hui au Caire au tirage au sort des 2ès 16ès de finale de la Coupe de la CAF.

Le Jaraaf connaîtra aujourd’hui son adversaire. Le Jaraaf est qualifié directement pour la phase des poules après son élimination en ligue africaine des champions par le Wydaad Athlétic club.

Voici les 30 clubs qualifiés pour les 16es de finale “bis” (ou barrages):

Zesco United (Zambie), Zamalek (Egypte), Al Hilal (Soudan), Raja Casablanca (Maroc), Coton Sport (Cameroun), Kampala City (Ouganda), Gor Mahia (Kenya), CS Sfaxien (Tunisie), Stade Malien (Mali), Renaissance Berkane (Maroc), Al-Ahly Benghazi (Libye), NA Husseïn-Dey (Algérie), Nkana FC (Zambie), Petro Atletico Luanda (Angola), AS Otôho (Congo), Faso Salitas (Burkina Faso), Jimma Aba Jifar (Ethiopie), New Stars Douala (Cameroun), Bantu FC (Lesotho), Asante Kotoko (Ghana), Al-Nasr (Libye), FC San Pedro (Côte d’Ivoire), IR Tanger (Maroc), Hassania Agadir (Maroc), African Stars

(Namibie), Enugu Rangers (Nigeria),ASC Diaraf (Sénégal), Mukura Victory (Rwanda), Vipers SC (Ouganda) et Kaizer Chief (Afrique du Sud).

wiwsport.com