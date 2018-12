Sensationnel lors de la première moitié de saison, Edouard Mendy a été véritablement le « Monsieur Plus » de Reims.

Le gardien de but des lions réalise une saison énorme et aurait mérité une mention. Et, si le promu est la 4e meilleure défense de la Ligue 1 française, c’est en grande partie grâce au sénégalais. L’équipe n’a pris que 18 buts en 19 matches et Mendy s’est illustré par 9 clean-sheets.

« La formation de champagne joue avec ses armes et a dérangé quelques cadors de ligue 1. Lyon et Monaco sont tombés à Delaune, l’OM et le LOSC n’ont pas fait sauter le verrou.

Le champion de ligue 2 joue avec ses armes mais sa solidarité devrait lui permettre d’aller chercher un maintien très confortable. Déjà le double de points du 19e… », souligne But Football Club.

wiwsport.com