Elle est là, la première défaite de la saison du Bayern Munich. En déplacement à l’Emirates Stadium de Londres, ce mercredi soir dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions, les Bavarois ont logiquement été battus 3-1 par Arsenal, désormais seule équipe à avoir gagné tous ses matchs de C1 cette saison.

Dans un face-à-face entre deux équipes en grande forme, largement leaders de leur Championnat et victorieuses de leurs quatre premiers matchs de Ligue des Champions cette saison, il fallait bien trouver un patron. À l’arrivée, ce sont les Gunners d’Arsenal qui ont imposé leur suprématie face aux Bavarois du Bayern Munich. Le club londonien a nettement dominé son homologue allemand, mercredi, lors de la 5e journée de la Ligue des Champions (3-1). Malgré une première période correcte, les partenaires de Nicolas Jackson ont sombré après la pause.

Solides et sérieux, comme d’habitude, les hommes de Mikel Arteta ont d’abord ouvert le score sur corner par Jurrien Timber. La jeune pépite Lennart Karl avait bien répondu sur une jolie action construite par Joshua Kimmich et Serge Gnabry (32e), envoyant les deux équipes à égalité à la pause. Mais au retour des vestiaires, les leaders de Premier League ont fait la différence par Noni Madueke (69e) et Gabriel Martinelli (76e). Ils décrochent une 5e victoire en autant de matches dans la compétition et sont désormais les seuls invaincus. Le Bayern Munich est 3e.

Erste Saisonniederlage – FC Bayern unterliegt im Spitzenspiel bei Arsenal: https://t.co/9ClKYE1fSN pic.twitter.com/ahwTrcAheh — FC Bayern München (@FCBayern) November 26, 2025

wiwsport.com