Buteur contre l’Irlande et l’Angleterre, Ismaïla Sarr a marqué dans deux matchs consécutifs avec les Lions pour la première fois. Avec ces deux buts et une attitude bien plus positive, l’ailier de Crystal Palace confirme qu’il peut endosser un nouveau rôle de leader de la sélection.

Il n’a que 27 ans et pourtant Ismaïla Sarr semble avoir déjà vécu plusieurs en Equipe Nationale du Sénégal. D’abord présenté comme un espoir, celui qui a débuté à 18 ans sous le maillot national s’est rapidement révélé comme un cadre. Une révélation au FC Metz, un envol au Stade Rennais puis un départ en Premier League, à Watford, ont rapidement confirmé ses belles promesses. Mais des prestations souvent trop ternes avec le Sénégal ont progressivement remis en question son potentiel et sa capacité pour être un élément incontournable des Lions. Au point d’agacer souvent les supporters.

Cependant, depuis quelques mois, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a changé la donne et éteint plusieurs critiques à son égard. Au sortir d’une très belle saison avec les Eagles de Crystal Palace, ponctuée par 12 buts, 8 passes décisives et une Coupe d’Angleterre, « Izo » a confirmé sous le maillot national ses remarquables progrès tout au long de la campagne 2024-2025. Régulièrement catalogué comme un joueur frustrant, qui tombait comme une mouche, capable de quelques coups d’éclat, comme de prestations inquiétantes lors des rendez-vous avec la sélection, Sarr endosse désormais le costard plus sérieux de l’attaquant fiable.

Ce ne sont pas ses deux matchs durant cette trêve internationale qui prouveront le contraire. Entré en jeu contre l’Irlande peu après l’heure de jeu, il a sonné la révolte et pesé sur la défense des Boys in Green en égalisant pour le Sénégal 20 minutes plus tard. Puis face à l’Angleterre, dans un rôle d’ailier gauche, il a posé d’insolvables problèmes aux Three Lions. En remettant les pendules à l’heure à la 40e pour son 16e but en sélection, lui permettant de marquer sur deux matchs de suite pour la première en 73 capes, il a mis le Sénégal sur la voie du succès, et a insufflé un état d’esprit remarquable à une équipe qui a fait preuve d’un excellent caractère.

La dose Pape Thiaw

Pas uniquement avec ses buts, le natif de Saint-Louis a fait parler de lui en jouant juste et collectif. Sans jamais vouloir se draper dans le rôle du sauveur, lui qui avait parfois tendance à trop vouloir forcer les choses. Contre les Anglais, Sarr, noté 7/10 par notre rédaction, a parfaitement combiné avec ses partenaires et a été de nombreux bons coups, montrant même une bonne facette défensive sur certaines montées de l’Angleterre. Cette nouvelle attitude, il l’a souvent montré avec Palace cette saison, ce qui lui a permis de gagner une place de choix dans le onze de départ d’Oliver Glasner. Mais ce n’est pas totalement ce qui explique les deux dernières prestations « d’Izo » avec l’équipe du Sénégal.

Pape Bouna Thiaw a également eu son rôle. Lors de la trêve internationale du mois de mars, le numéro 18 des Lions a été un peu « secoué » par son sélectionneur, et pas seulement pour avoir été mis sur le banc contre le Togo (victoire 2-0), quelques jours après une titularisation décevante face au Soudan (0-0). En effet, selon nos informations, Thiaw a bien eu un tête-à-tête avec Ismaïla Sarr pour lui expliquer ce qu’il attendait véritablement de son ailier : un leader d’attaque, mais aussi un leader tout court. Cette discussion, bien accueillie par le joueur, se sent déjà. En espérant que ça dure. Car un Ismaïla Sarr à ce niveau, régulièrement, il est clair que personne ne s’en plaindrait…

