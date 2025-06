Les Lions ont encore livré une grosse prestation à Nottingham en dominant l’Angleterre en amical (1-3). Au milieu d’un collectif qui a bien tourné, avec un El Hadji Malick Diouf et Idrissa Gueye sortant du lot, les choix du sélectionneur ont été aussi payants, en dépit de quelques trous aperçus dans le couloir droit de la défense. Les notes des Lions.

EDOUARD MENDY (6/10) : Il voulait certainement garder sa cage inviolée face à des attaquants de classe mondiale, mais il se rate sur son intervention en repoussant dans les pieds d’Harry Kane cette frappe molle de Gordon et offre à l’avant-centre anglais l’ouverture du score. Il se fait également peur sur cette en retrait de Kalidou Koulibaly et a failli se faire chiper le ballon par Gordon (34e). Mais après ces deux fautes, le portier des Lions a rassuré et assure. Il a dirigé, conseillé sa défense et, surtout, réalisé deux excellents arrêts décisifs coup sur coup devant Gibbs-White (64e) puis Saka (67e).

KREPIN DIATTA (4/10) : Sans doute le joueur le moins brillant du match côté sénégalais. Même s’il se reprend bien sur Gordon dans la surface, il a mal entamé son match avec cette perte de balle sur la ligne de touche (4e). Régulièrement en difficulté sur le plan défensif, il a oublié Gordon sur une action qui aurait pu permettre à l’Angleterre de doubler la mise (28e). Peu serein avec le ballon, souvent pris à défaut dans les duels, il peut saluer la décision de Stéphanie Frappart d’annuler le but du 2-2 de Jude Bellingham parce que, là aussi, il se laisse facilement prendre par Colwill. Offensivement inexistant.

KALIDOU KOULIBALY (6/10) : Le capitaine des Lions n’a pas été très tranchant dans les relances et en a même parfois abusé, notamment dans les 25 premières minutes. Mais il s’est corrigé au fil du temps et a réussi à trouver la clé sur cette sublime ouverture pour Habib Diarra pour le 2-1 sénégalais. Et même s’il a été bousculé dans les duels, notamment sur le but annulé de Bellingham, il a particulièrement réussi à contenir les attaquants anglais.

MOUSSA NIAKHATE (6,5/10) : De retour au City Ground, l’ancien défenseur de Nottingham Forest a été nettement à la hauteur. Très bon avec le ballon, à l’image de cette passe cassant les lignes pour Ismaila Sarr dès la 1ère minute de jeu, le joueur de l’OL n’a raté la moindre de ses 52 passes. Même aspiré par Curtis Jones (60e) ou par l’appel d’Eze (65e), les deux seuls impair de son match match, il a été très peu en danger et a été présent sur certaine situations chaudes, à l’image de ce tacle salvateur devant Morgan Rodgers (79e). Serein dans l’axe, il continue de prouver qu’il est indiscutable à ce poste en sélection.

EL HADJI MALICK DIOUF (7,5/10) : Préféré à Ismail Jakobs pour le poste de latéral gauche, le joueur du Slavia Prague a été très à la hauteur de ce match contre l’Angleterre. Très efficace et déterminé dans chacune de ses interventions, il a commencé son match par ce bon retour dans les pieds de Saka (6e). Toujours aussi juste dans ces centres, il a fait peser un danger constant, offrant même de jolies ouvertures ou des raids plein d’audace pour se mettre au service d’Ismaila Sarr ou Habib Diarra (11e, 15e, 50e). Pape Thiaw et les supporters le veulent aussi efficace en défense, l’adversité du soir a sans doute permis de le juger puisque Malick aura été très bon dans ce registre défensif avec deux retours très significatifs (74e, 90e+1). Il a littéralement mangé Walker et Saka. Il s’affirme sur ce poste et semble déjà incontournable.

HABIB DIARRA (6,5) : Une performance juste pour le milieu de terrain de Strasbourg. Toujours aussi généreux dans les efforts, jamais rassasié pour apporter des solutions offensives, Diarra n’a certes pas crevé l’écran mais a été particulièrement bon dans ce qu’il a entrepris, surtout dans ses appels. S’il n’a pas eu de la réussite sur ses deux premiers tirs du match (11e, 50e), il a trouvé la clé sur cette ouverture de Koulibaly pour donner l’avantage au Sénégal alors qu’il semblait vouloir centrer vers Jackson. Déjà quatre buts en 11 sélections. Remplacé à la 71e minute par Pape Gueye (non noté) qui a fait une bonne entrée en jeu avec un premier ballon récupéré dans les pieds de Bellingham pour servir Jackson. Mais la note aurait été différente pour Gueye si le but de Bellingham n’avait pas été annulé, il a été facilement pris dans le duel.

IDRISSA GUEYE (7/10) : Mais quel volume de jeu encore. Du haut de ses 35 ans, la pieuvre du milieu de terrain a encore fait la loi. Immense tout au long de la saison avec Everton et sur les matchs des Lions, il surfe sur une forme incroyable. Auteur de la première frappe cadrée du match côté sénégalais avec au début cette récupération dans les pieds de Kane (2e), c’est lui qui a maintenu la tête des Anglais, incapables de se défaire de son emprise. C’est aussi lui qui déclenche tout sur l’égalisation à 1-1 avec cette sublime passe pour Nicolas Jackson. Il a joué simple et juste, initiant certaines offensives et exerçant un pressing constant. Simplement mais efficacement GANA.

LAMINE CAMARA (5,5/10) : Une copie en mille temps pour le milieu de terrain de l’AS Monaco. Trop tendance à garder la balle, il a été directement fautif sur l’ouverture du score anglaise avec cette perte, sans oublier celle peu après la demi-heure. Dans le jeu, Lamine Camara a été relativement discret, malgré une très grande précision dans ses transmissions, réussissant toutes ses passes (43). A la récupération, il n’a pas démérité dans les duels avec un impact correct. Il bonifie finalement sa copie avec cette superbe passe décisive pour Cheikh Sabaly.

ISMAÏLA SARR (7/10) : Pour la première fois depuis sans doute très longtemps, l’ailier de Crystal Palace a joué un match avec les Lions où il aura été irréprochable dans quasiment tous ses choix, confirmant son excellente saison en Angleterre. Dans les appels, il a dévoré les espaces et l’axe Chalobah – Colwill, à commencer déjà par cette tête sur un centre de Malick, repoussée par Henderson (15e). Intelligent dans ses choix, souvent dans le sens du jeu, « Izo » a fait pencher le jeu de son côté, asphyxiant Walker et égalisant pour les Lions peu avant la pause. Même quand il a perdu la balle aux abords de la surface d’Edouard Mendy, il a été capable de revenir devant Saka (20e). C’est peut-être lui le nouveau leader. Remplacé à la 70e minute par Cheikh Tidiane Sabaly (non noté), auteur de son premier but en sélection.

NICOLAS JACKSON (6/10) : Toujours en mouvement et souvent servi comme rarement par rapport aux derniers matchs, il a pesé par sa façon. Après avoir manqué d’ouvrir le score sur cette passe d’Iliman Ndiaye (5e), il a réussi à se mettre en passeur décisif pour Ismaila Sarr en réalisant un très bon appel et en s’arrachant pour centrer ce ballon à la limite de la sortie de but. Il a plutôt bien pesé sur ses deux coéquipiers à Chelsea, Chalobah et Colwill. Remplacé à la 82e minute par Boulaye Dia (non noté).



ILIMAN NDIAYE (6/10) : L’attaquant d’Everton n’a pas été aussi influant que lors du match contre l’Irlande. Pourtant, c’est lui qui a été le principal déclencheur des occasions sénégalaises, notamment en début de rencontre. Dès la 5e, il a mis Lewis-Skelly puis Galagher sur ses fesses avant de servir idéalement Jackson. Même s’il s’est éteint pour la plupart du temps, on a bien noté son impact dans les dribbles et la conservation du ballon.

PAPE THIAW (8/10) : C’est mission accomplie dans cette trêve internationale de la part du sélectionneur et de son staff. Tout d’abord, il a été capable de bien gestionner son effectif avec, faisant jouer 22 joueurs sur les deux matchs. Contre l’Angleterre, il a bien choisi son onze, sans prendre de risque avec son 4-3-3, memee si la décision de choisir Krépin Diatta plutôt qu’Antoine Mendy peut paraître discutable. On a bien senti que son discours a tenu car, même aux moments de domination des Anglais, ses joueurs n’ont pas abandonné ses consignes. Il leur a demandé de rester sur ses principes et de ne jamais refuser le jeu, un jeu séduisant de la part de ses Lions, très incisifs et appliqués. Ses trois changements ont été payants avec ce but de Cheikh Sabaly et un Pape Gueye qui a apporté dans le dernier quart d’heure. Chapeau à celui qui reste encore invaincu à la tête des Lions (6 victoires, 1 nul).

