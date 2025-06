Dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le Département des Sports du Comité d’Organisation (COJOJ) a organisé, ce lundi 3 juin à Dakar, une réunion de travail avec les Fédérations Nationales. La rencontre s’est tenue à l’hôtel Terrou-Bi, en présence de nombreux représentants du mouvement sportif sénégalais.

Ce moment d’échange a permis aux différentes parties de se mettre sur la même longueur d’ondes à un peu plus d’un an de la tenue de l’événement. Plusieurs thématiques clés ont été abordées, notamment l’état d’avancement des travaux sur les sites de compétition, la présentation du Venue Master Plan, la coordination avec les Fédérations Internationales, les règles de qualification des athlètes et les recrutements des Sport Managers.

Le COJOJ a également évoqué la stratégie de mobilisation des Volontaires Spécifiques (SSV) et des Officiels Techniques Nationaux (NTO), ainsi que l’usage et l’héritage des équipements sportifs après les Jeux.

De nombreuses fédérations étaient représentées lors de cette séance de travail, parmi lesquelles le basket, la natation, le triathlon, le roller, le badminton ou encore l’athlétisme. Cette rencontre s’inscrit dans une volonté de renforcer la collaboration entre les instances nationales et le comité d’organisation, à l’approche du plus grand événement sportif jamais organisé sur le sol africain.

Pour rappel, les JOJ 2026 auront lieu du 31 octobre 2026 au 11 novembre 2026 à Dakar, Diamniadio et Saly. Au total, 25 disciplines sportives sont au programme.

wiwsport.com