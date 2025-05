À la veille de la finale de Ligue Conférence contre le Real Betis, l’entraîneur de Chelsea a adressé un message à Nicolas Jackson, qui retrouvera la compétition après deux matchs de Premier League manqués pour suspension.

Chelsea défie le Real Betis, ce mercredi soir à Wroclaw (19h00 GMT), à l’occasion de la quatrième finale de la Ligue Conférence. Une rencontre prestigieuse pour Vincenzo Maresca qui a l’occasion de remporter son premier titre avec les Blues. Une opportunité que le technicien italien veut à tout prix saisir pour finir en beauté une saison loin d’être évidente malgré cette possibilité de gagner un trophée et la quatrième place en Championnat. À tel point que l’ancien coach de Leicester mette un énorme coup de pression à Nicolas Jackson. Maresca espère effectivement une réaction positive de la part de son avant-centre sénégalais.

Jackson retrouve en effet la compétition après avoir manqué les deux dernières journées de Premier League pour avoir été expulsé contre Newcastle. « Je pense que Nico a une dette envers ses coéquipiers, déclare Maresca. Et la raison en est qu’à ce moment-là, le match contre Newcastle était pour nous le plus important. Il a laissé ses coéquipiers à 10 joueurs pendant une heure. Donc, c’est sûr qu’il a une dette envers eux. C’est sûr que c’est un bon garçon. Il a reconnu son erreur. Il s’est excusé auprès de ses coéquipiers. C’est très important. Et je suis sûr que demain (mercredi), il fera un très bon match pour nous. » Le message est passé.

