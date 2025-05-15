Arrivé à Crystal Palace l’été dernier après une saison décevante à Marseille, Ismaïla Sarr est devenu le nouveau chouchou du côté de Selhurst Park. Décisif lors de nombreuses rencontres, l’ailier sénégalais rêve de porter son équipe vers un premier trophée avec la finale de FA Cup samedi contre Manchester City.

Il ne fait aucun doute : la confiance est primordiale pour tout sportif et tout joueur de football. Ismaïla Sarr, 27 ans, en est l’exemple parfait. En difficulté la saison dernière à l’Olympique de Marseille, l’ailier international sénégalais a trouvé à Crystal Palace un environnement sportif dans lequel il s’épanouit. Dimanche dernier, Crystal Palace se déplaçait sur la pelouse de Tottenham pour une rencontre de Premier League sans enjeu particulier pour les deux équipes. Pourtant, l’ancien joueur du FC Metz et du Stade Rennais s’est mis en évidence dans ce match.

Et ça, d’entrée de jeu. Bien qu’étant signalé en position illicite, Ismaïla Sarr avait ouvert le score dès la 10e minute de jeu. En début de seconde période, « Izo » a initié une contre-attaque avant de trouver idéalement son coéquipier Eberechi Eze, qui a fait le break pour les Eagles, vainqueurs 2-0 face aux Spurs. Il s’agit de sa septième passe décisive cette saison, lui qui a inscrit 11 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues. Mais au-delà des statistiques, c’est surtout l’attitude du joueur qui a énormément changé au fil des mois depuis son arrivée dans la banlieue sud de Londres.

« C’est un joueur de haut niveau »

Alors qu’il jouait avec la peur au ventre à Marseille, le natif de Saint-Louis dégage désormais de la confiance et de la sérénité sur la pelouse. Toujours disponible pour ses coéquipiers, sans ménager ses efforts défensifs, il ose demander le ballon et en fait très souvent bon usage, notamment grâce à sa vitesse lui permettant de prendre parfaitement la profondeur. S’il y a un match d’Ismaïla Sarr qui marquera les supporters de Crystal Palace, quoi qu’il en soit de la saison de leur équipe, c’est sans conteste cette demi-finale de FA Cup contre Aston Villa (3-0), le 26 avril dernier.

L’ex-pensionnaire de l’Académie Génération Foot avait fait très mal à la formation d’Unai Emery. Double buteur et passeur décisif lors de ce match, Sarr avait encore prouvé qu’il est un vrai cauchemar pour les Villans contre qui il a marqués 7 buts et délivré 3 passes décisives en 7 matchs. « Je vais lui décerner ce titre (d’homme du match) en personne. C’est un joueur de haut niveau et il nous a beaucoup aidés cette saison », déclarait alors son coéquipier anglais Eberechi Eze. Mais comment pouvait-il en être autrement ? Car quelques jours avant, la femme du champion d’Afrique 2022 donnait naissance à deux jumeaux. Un bonheur passé presque inaperçu à Crystal Palace.

« C’était une surprise, personne ne le savait », avait assuré l’entraîneur des pensionnaires de Selhurst Park, Oliver Glasner. Fidèle à lui-même, le très timide Ismaïla Sarr a donc choisi de cacher cet heureux événement afin de se concentrer pleinement sur le terrain, ce qu’on avait du mal à voir à Marseille. Malgré quelques éclairs avec le club phocéen, « Koor Fatou » n’était jamais parvenu à montrer véritablement les espoirs placés en lui. À Crystal Palace, il a trouvé un entraîneur qui a la force de la patience et qui, au fil des semaines, a totalement cru en lui et Sarr, adoubé en Angleterre de par son passage à Watford, le lui rend bien.

Un rêve : la FA Cup

« C’est un gars vraiment formidable et il est un élément essentiel de l’équipe », confie Glasner. Il a beaucoup de talent, une excellente condition physique de sprinteur, combinée à des qualités techniques. C’est toujours un atout pour marquer des buts. » Avec le Sénégalais dans ses rangs et sur l’aile droite de l’attaque de l’immuable 3-4-2-1 de Glasner, Crystal Palace, qui n’a jamais gagné de trophée majeur, peut enfin ouvrir son armoire à palmarès dans quelques petites heures avec la Coupe d’Angleterre dont il disputera la finale ce samedi (15h30 GMT) contre Manchester City.

Ce serait d’autant plus magique que les Eagles se qualifieraient pour la première fois en Coupe d’Europe avec la Ligue Europa la saison prochaine. Et Ismaïla Sarr, malgré la force de l’adversaire en face, y croit dur comme fer. « Toute l’équipe, l’entraîneur, tout le monde doit gagner cette finale », a-t-il confié sur le site officiel de Crystal Palace. « Je travaille dur tous les jours. Je sais que ce n’est pas facile, mais dans mon esprit, nous allons gagner cette finale. Oui, Palace n’a jamais remporté cette Coupe, mais c’est peut-être la première fois. C’est le moment, la victoire. L’équipe travaille pour remporter cette finale, pour un trophée pour Palace. » Alors Manchester City est donc averti.

Messages ahead of the final ❤️💙#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 15, 2025

wiwsport.com