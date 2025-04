Grâce à une superbe performance d’Ismaïla Sarr, Crystal Palace a dominé Aston Villa en demi-finales de la FA Cup (3-0), ce samedi. De retour en finale pour la troisième fois de son histoire, les Eagles affronteront Nottingham Forest ou Manchester City.

C’était le match de tous les rêves, un match pour deux véritables outsiders, un pour garder des espoirs de remporter un premier trophée majeur et se qualifier pour une Coupe d’Europe (Ligue Europa) pour l’un ou de regagner une coupe pour la première fois depuis de nombreuses années pour l’autre. Et au coup de sifflet final, le Wembley Stadium a pu exulter, mais pas pour tous. À l’issue d’une rencontre ouverte, Crystal Palace a obtenu le droit d’aller chercher son premier trophée en FA Cup, le 17 mai prochain, en dominant Aston Villa. Dans l’emblématique stade d’Angleterre, les Eagles ont été chirurgicaux et ont souvent serré les dents pour décrocher un succès mérité (3-0).

La formation d’Oliver Glasner, bourreau de Stockport (1-0), de Doncaster Rovers (2-0), de Millwall (3-1) et de Fulham (3-0) lors des tous précédents, a décroché son ticket grâce à deux merveilles d’Eberechi Eze et d’Ismaila Sarr dans les deux temps. Mais elle aura énormément souffert avec notamment de gros arrêts de son gardien de but Dean Henderson. Entre-temps, l’attaquant français Jean-Philippe Mateta a raté un penalty face au champion du monde argentin Emiliano Martinez. Irrésistible dans cette FA Cup, Crystal Palace se qualifie donc pour sa troisième finale, après 1990 et 2016, et tentera de glaner son premier titre, face à Nottingham Forest ou Manchester City.

Ismaïla Sarr, le bourreau d’Aston Villa

En pleine confiance et dans la plus belle forme de sa vie, Ismaïla Sarr en a profité pour se frayer un très bon chemin dans le cœur des supporters de Crystal Palace. Car de son excellent pressing et son service pour Eberechi Eze sur le premier but des Eagles, à sa frappe chirurgicale sur le deuxième but, l’ailier sénégalais de 27 ans a fait étalage de toute sa classe. Face à Aston Villa, en demi-finales de FA Cup, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a impressionné tout le monde. S’il a parfois manqué de justesse, « Izo » a totalement coupé les jambes des joueurs de Villa sur un contre-éclair pour s’offrir un doublé dans les arrêts de jeu.

Mais comment pouvait-il en être autrement ? Il faut dire que s’il s’agit d’Aston Villa, tout ou presque réussit au natif de Saint-Louis. Jamais Ismaila Sarr a joué un match face à la formation de Birmingham sans se montrer décisif. Déjà excellent et auteur de trois buts lors des deux confrontations entre Eagles et Villans cette saison en Championnat, l’ancien joueur du FC Metz, du Stade Rennais, de l’Olympique de Marseille et de Watford en est désormais à sept réalisations et trois passes décisives en sept rencontres face à Aston Villa. Il fait de cette équipe sa proie favorite. Pour le plus grand bonheur des supporters de Crystal Palace.

