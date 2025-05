La capitale sénégalaise a accueilli ce jeudi 8 mai 2025 la conférence de presse conjointe du Comité International Olympique (CIO) et du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026. Un rendez-vous stratégique qui a permis de faire le point sur l’avancement des préparatifs à moins de deux ans du premier événement olympique organisé sur le sol africain.

Tenue à l’hôtel Pullman en marge de la 7e réunion de la Commission de coordination du CIO, cette rencontre a réuni de hautes personnalités du mouvement olympique, dont Kirsty Coventry, présidente élue du CIO, en visite à Dakar. Bien qu’elle n’ait pas encore officiellement pris ses fonctions, l’ancienne nageuse et ministre zimbabwéenne a salué l’engagement du Sénégal et souligné l’impact à long terme que Dakar 2026 devrait avoir sur les communautés locales. « Ce qui est important, ce ne sont pas seulement les infrastructures, mais l’héritage social, économique et humain que ces Jeux laisseront aux populations », a-t-elle affirmé. « Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu et entendu ces deux jours notamment dans le Learning Academy… Avec le premier cohorte c’est quelque chose de tangible pour l’héritage que Dakar 2026′ a-t-elle ajouté.

Aux côtés de Coventry, étaient présents Humphrey Kayange ( nouveau président de la commission de coordination des JOJ Dakar 2026) Christophe Dubi (directeur exécutif des Jeux Olympiques), Pierre Ducrey, Jessica Kate Baldwin, Mamadou Diagna Ndiaye et Ibrahima Wade, figures clés de l’organisation.

Les échanges ont permis de revenir sur les chantiers en cours, les innovations prévues en matière de développement durable, ainsi que l’importance d’impliquer davantage les communautés dans l’élan olympique. Dakar 2026 ne sera pas seulement un événement sportif : il s’agit d’un levier de transformation à l’échelle nationale et régionale. Telle est la volonté des organisateurs…

