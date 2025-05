Enorme performance des partenaires de Nicolas Jackson. Chelsea, une fois après avoir fait une haie d’honneur à son adversaire pour le titre de champion, a maîtrisé Liverpool (3-1), ce dimanche, pour la 35e journée de Premier League. Les Blues font un grand pas vers la C1.

Sacré champion il y a tout juste une semaine, Liverpool a chuté sur la pelouse d’un Chelsea en quête de points précieux pour espérer retrouver la Ligue des Champions (3-1). Un choc qui bascule d’entrée en faveur des Londoniens, quand Enzo Fernández débloque le tableau d’affichage après quelques minutes, trop seul en plaine surface (1-0, 3e). Les Blues sont clairement au-dessus, mais Moises Caicedo voit son centre heurter la barre, et le break de Noni Madueke est refusé pour un hors-jeu net de Nicolas Jackson.

Une domination finalement récompensée après la pause sur un but improbable. Cole Palmer fait la différence à gauche, centre et voit Virgil van Dijk dégager directement sur Jarell Quansah, buteur contre son camp (2-0, 56e). La réduction du score du défenseur néerlandais sur corner (2-1, 85e) n’y change rien. Cole Palmer a mis fin à une disette de 18 matchs en marquant le 3-1 (3-1, 90e+6). Les Reds se contenteront de la haie d’honneur offerte par leurs adversaires, lesquels reviennent à hauteur de Newcastle et de la quatrième place.

wiwsport.com