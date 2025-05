Le Paris FC jouera pour la première fois depuis presque un demi siècle en Première Division la saison prochaine. L’autre club de la capitaine, deuxième de Ligue 2, a partagé les points avec Martigues (1-1) vendredi et est assuré de finir au moins deuxième, obligeant Metz à aller jouer les barrages de montée.

Les deux premier sont en effet promus directement en Ligue 1. Le Paris FC de Moustapha Mbow et Mamadou Lamine Gueye jouera dans l’élite française la saison prochaine, 46 ans après (1979) son dernier match dans ce Championnat. Pour ce faire, le PFC s’est contenté du point du nul à Martigues (1-1), ce vendredi, dans le cadre de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 2.

🌟 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒𝐈𝐄𝐍𝐒, 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒𝐈𝐄𝐍𝐍𝐄𝐒, nous sommes en @Ligue1🔥🥹 🔝 𝐀 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐞𝐮𝐱 𝐪𝐮𝐢 𝐨𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐫𝐮 𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐬, 𝐪𝐮𝐢 𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐨𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬 : 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐞́𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐯𝐨̂𝐭𝐫𝐞 💙 🔵⚪️ #CertifiéParis |… pic.twitter.com/uNoMKqYg1v — Paris FC (@ParisFC) May 2, 2025

Le Paris FC, privé de trois joueurs cadres pour suspension (Timothée Kolodziejczak, Maxime Lopez et Julien Lopez), mais avec ses Sénégalais Mbow comme titulaire et Gueye, de retour de blessure et sur le banc pour la première fois de la saison, avait ouvert le score par Pierre-Yves Hamel (49e). Puis Oualid Orinel a égalisé (59e) pour les Martégaux, avant derniers de Ligue 2.

Dans le même temps, Metz, qui devait gagner et espérer un faux pas parisien pour rester dans la course, a été contraint au nul par Rodez (3-3). Les Messins, troisièmes à quatre points du Paris FC, vont donc devoir passer par les barrages pour espérer retrouver la Ligue 1. Alors Lorient, leader et déjà promu, s’est incliné à Ajaccio (2-1), le PFC garde de espoirs pour le titre de champion.

