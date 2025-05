Tenu en échec par Rodez (3-3), ce vendredi, le FC Metz a définitivement dit adieu à la montée directe en Ligue 1. Les Messins et leurs Sénégalais devront passer par les barrages puisque c’est le Paris FC qui accompagne directement Lorient dans l’élite.

Le FC Metz a été tenu en échec par Rodez, ce vendredi soir au Stade Saint-Symphorien, lors de la 33e et avant-dernière journée du Championnat de Ligue 2. Alors que le score était de 0-0 à la pause, le match s’est emballé en seconde période. Les Grenats, qui ont été menés 3-1, ont fini par égaliser (3-3), avec notamment un but sur penalty de Cheikh Tidiane Sabaly, auteur de son 14e but cette saison.

S’ils ont poussé, ils n’ont toutefois pas su arracher la victoire. Pendant ce temps-là, le Paris FC a pris un point à Martigues (1-1). Il faudra donc passer par le play-off pour espérer remonter en Ligue 1. Mais les Messins pourraient bien regretter leur fin de saison poussive. Les hommes de Stéphane Le Mignan ont lâché des points précieux, n’ayant gagné qu’un match sur les cinq dernières journées.

#FCMRAF [ ℙ𝕣𝕠 ] 🔚 C'est fini à Saint-Symphorien ! Après un match à rebondissements, les deux équipes se quittent sur un score de parité ! 3️⃣ – 3️⃣ pic.twitter.com/XIF4ZzQHxt — FC Metz ☨ (@FCMetz) May 2, 2025

