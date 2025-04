Défaite lors de son entrée en lice contre l’Égypte, l’Afrique du Sud n’a pas manqué l’occasion de se relancer ce mercredi après-midi face à la Tanzanie. Les jeunes Bafana Bafana se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) dans le cadre de la 2e journée du groupe A de la CAN U20 Égypte 2025.

Au Suez Canal Stadium, c’est Shakeel April qui a fait la différence. L’attaquant sud-africain a inscrit l’unique but de la rencontre à la 28e minute, profitant d’un excellent service de Mogamat Faiz Abrahams pour tromper le gardien tanzanien. Malgré plusieurs tentatives de part et d’autre, le score n’a plus évolué. La Tanzanie, qui disputait son premier match dans la compétition, a montré de bonnes intentions offensives mais a buté sur une défense sud-africaine bien en place. Grâce à ce succès, l’Afrique du Sud prend ses premiers points dans ce tournoi et remonte provisoirement à la 2e place du groupe A, en attendant le choc de 19h GMT entre l’Égypte et la Sierra Leone.

wiwsport.com