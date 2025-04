Al-Hilal n’a pas fait dans les détails. Les partenaires de Kalidou Koulibaly ont accueilli et balayé les Sud-Coréens du Gwangju FC (7-0), ce vendredi, en quarts de finale de la Ligue des Champions asiatique où il n’y a pas d’aller-retour en phase finale. Al-Hilal est donc le premier qualifié pour les demi-finales.

Sergej Milinković-Savić (6e), Marcos Leonardo (25e), Salem Al-Dawsari (33e), Aleksandar Mitrovic (55e), Malcom (79e), Nasser Al-Dawsari (84e) et Abdullah Al-Hamdan (88e) sont les buteurs d’Al-Hilal. Vous l’aurez donc compris : il y a eu sept buteurs différents pour les Saoudiens qui défieront en demi-finales Al-Ahli ou Buriram United.

