De retour au Sénégal après son combat en MMA, Tapha Tine a mis le curseur sur la lutte sénégalaise dont l’objectif dans cette discipline reste une confrontation contre Modou Lô.

Ils sont nombreux à s’activer en coulisses pour l’organisation du combat royal entre Modou Lô et Tapha Tine. Pour faciliter ainsi la tenue de cette confrontation et donner plus d’interêt à cette potentielle affiche, le géant du Baol a changé d’approche en décidant d’être plus provocateur. Sur Keweul Infos, le tombeur de Eumeu Séne a minimisé la force de frappe du roi arènes.

« Il peut me donner 52 coups mais quand je lui donnerai un seul coup de poing, le combat sera terminé. Même les yeux fermés si un de mes coups de poing l’atteint, il ne s’en relèvera pas. Si le combat se tient je lui ferai subir la même chose que les autres lutteurs » a-t-il confié.

