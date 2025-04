Son dernier match remonte au 1er novembre 2024 avec Al-Shamal. Depuis, plus rien. Mis à l’écart des feuilles de match, l’international sénégalais vit une saison quasi blanche et se retrouve à la recherche d’un nouveau point de chute alors que son contrat arrive à terme cet été.

Longtemps espéré du côté de la Grèce pour un retour en Super League, Pape Abou Cissé a bien failli retrouver l’AEK Athènes, puis l’Aris Salonique. Mais ces deux pistes sont finalement restées sans suite. Direction alors le Qatar et Al-Shamal, un choix inattendu mais assumé par le défenseur formé à Ajaccio et révélé à l’Olympiakos.

Mais sur place, le courant ne passe pas. Le joueur sénégalais ne dispute que trois petits matchs avec le club qatari, le dernier datant du 1er novembre 2024. Depuis cette date, silence radio. Le colosse de 1m97 n’apparaît plus dans les groupes et semble avoir été mis au placard sans explication officielle. Aujourd’hui, son avenir s’écrit en pointillés. Son contrat avec Al-Shamal prend fin en juin, et l’option de prolongation ne sera pas activée. À 29 ans, l’international sénégalais doit rebondir et vite, sous peine de voir sa carrière s’enliser définitivement.

wiwsport.com