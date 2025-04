L’attaquant sénégalais a conclu une belle action collective des Biancocelesti qui mènent actuellement 0-2 sur la pelouse du Genoa, en Serie A.

Boulaye Dia retrouve sa confiance. Titulaire pour le déplacement sur le terrain du Genoa, ce mercredi après-midi, dans le cadre de la 33e journée de Serie A, l’attaquant international sénégalais, 28 ans, a inscrit son 13e but de la saison, presque une semaine après sa belle entrée en jeu contre Bodø/Glimt en Europa League.

Idéalement servi par Nicolò Rovella, l’ancien joueur du Stade de Reims et de Villarreal s’est arraché dans la surface pour aller conclure au premier poteau, à la 65e minute. Il marque le deuxième but de la Lazio qui file donc vers une victoire importante dans la course à une qualification pour la Ligue des Champions.

⚽️ GOAL: Boulaye Dia

🇮🇹 Genoa 0-2 Laziopic.twitter.com/W4lT8HFzjV — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 23, 2025

