Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est réuni ce mercredi à son siège de Liberté 6 extension pour examiner plusieurs dossiers majeurs, notamment les élections à venir à la présidence de l’instance et les prochaines compétitions nationales et internationales.

Au cœur des échanges figure le lancement du processus électoral en vue de la prochaine élection du président de la FSF. Si certains noms commencent déjà à circuler en coulisses, le président sortant, Me Augustin Senghor, n’a pas encore officialisé s’il compte briguer un nouveau mandat. Le Comex affiche cependant sa volonté de soutenir un candidat issu du mouvement Manko. Cette réunion pose également les bases de l’assemblée élective prévue en août.

Sur le plan sportif, les discussions ont porté sur la poursuite du championnat national et sur les demi-finales de la Coupe du Sénégal, programmées dans les semaines à venir. Les engagements des sélections nationales figurent également parmi les priorités, avec les U17 récemment éliminés en quarts de finale de la CAN, les Lionnes du futsal en pleine compétition continentale, tandis que les U20 et l’équipe locale se préparent à défendre leur titre de champion d’Afrique. Les Lions de la plage, quant à eux, participent à la Coupe du Monde de Beach Soccer, avec une phase de préparation en cours aux Seychelles. Enfin, la question des infrastructures n’a pas été oubliée. Les membres de la fédération ont effectué une visite d’inspection au Stade Demba Diop, actuellement en rénovation.

