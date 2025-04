À seulement 17 ans, Ibrahima Mbaye commence à se faire une place dans l’univers très exigeant du Paris Saint-Germain. Originaire de Trappes, cet ailier droit franco-sénégalais, formé au club, fait partie de cette nouvelle génération de Titis à laquelle Luis Enrique n’hésite pas à faire confiance.

Formé initialement à Versailles, Mbaye a rejoint le centre de formation du PSG en 2018, gravissant les échelons en passant par les U17, les U19 puis les U23. Capable d’évoluer aussi bien à droite qu’à gauche, il est un ailier polyvalent et explosif. Cette saison, il a remporté la Coupe de France avec l’équipe première et a également été sacré champion de France avec les U19. En parallèle, il a disputé plusieurs matchs de l’UEFA Youth League avec les U17, où il a inscrit 2 buts. Sur le plan international, il compte déjà 14 sélections et 6 buts avec l’équipe de France U17, preuve de sa régularité et de son talent précoce.

Récemment, lors de la 30e journée de Ligue 1 face au Havre, il a profité du large turnover opéré par son entraîneur pour signer sa deuxième titularisation avec les professionnels. Aligné sur le côté droit de l’attaque parisienne, il a affiché beaucoup de volonté et d’envie, multipliant les courses, les dribbles et les appels. Malgré un manque de réussite dans la finition, il a été très applaudi à sa sortie, son coach saluant sa prestation. Il compte actuellement 7 apparitions avec l’équipe première du PSG, pour 1 but inscrit. Des statistiques qui pourraient encore progresser d’ici la fin de la saison. Le PSG, déjà champion de France, prépare activement sa demi-finale de Ligue des champions contre Arsenal, et plusieurs matchs de championnat restent à disputer, dont celui contre Nantes ce mardi. Cette saison, Mbaye a également été présent à plusieurs reprises sur le banc lors de rencontres importantes, notamment en Ligue des champions contre Liverpool et Aston Villa.

Mais la route est encore longue pour celui qui a signé son premier contrat professionnel en février dernier, le liant au club jusqu’en juin 2027. S’il perçoit déjà un salaire à six chiffres, le franco-sénégalais sait qu’il devra faire preuve de patience pour espérer bouleverser la hiérarchie dans un effectif rempli de stars. En attendant, il poursuit son apprentissage au quotidien et, selon la presse parisienne, il pourrait être prêté la saison prochaine pour gagner du temps de jeu et franchir un nouveau cap.

